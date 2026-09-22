FDI in the Trust Economy: Examining the CFIUS Known Investor Program and Other FDI Fast-Track Programs Around the World

As foreign direct investment (“FDI”) regimes worldwide face increasing filing volumes and regulators seek to balance the role of safeguarding national security while also facilitating foreign capital inflows, many regimes have begun introducing “fast-track” frameworks to increase screening efficiency for low-risk investors. This article provides a comparative analysis of recent fast-track initiatives in select jurisdictions, including a proposal by the Committee on Foreign Investment in...
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