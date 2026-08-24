Competitor Information Exchanges: Reducing Market Uncertainty Is What Matters, Not Level Of Detail

This paper examines Advocate General Rantos’s July 2026 opinion in Groupama Asigurări v. Consiliul Concurenței, a reference arising from the Romanian Competition Council’s finding that nine motor insurers coordinated premium increases through their trade association.
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By Dr. Kasia Czapracka, Dr. Assimakis Komninos, James Killick & Nina Frie[1]
On July 9, 2026, Advocate General Rantos delivered his non-binding opinion in Case C-357/25, Groupama Asigurări v....
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