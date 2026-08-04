Certification of Compliance Programs in Mexico: Lessons from the Americas
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Aug 4, 2026 by CPI
Apple Seeks Court Order in AI Trade Secrets Dispute With OpenAI
Aug 4, 2026 by CPI
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Aug 4, 2026 by CPI
South Korea Weighs Sweeping Antitrust Overhaul
Aug 4, 2026 by CPI
Reed Smith Strengthens European Antitrust Team With London Addition
Aug 4, 2026 by CPI
Antitrust Mix by CPI
Antitrust Chronicle® – Antitrust Compliance
Jul 20, 2026 by CPI
Your Antitrust Compliance Program: A Strong Voice in Your Defense
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Antitrust Compliance for the AI Pricing Era
Jul 20, 2026 by Alejandra Uria & Andre Geverola
Race to Report: Antitrust Leniency in the Whistleblower Era
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Antitrust-By-Design: Competition Compliance in Digital Markets
Jul 20, 2026 by Marcos Drummond Malvar, Gabriela Costa Carvalho Forsman & Luciana Mendes