Investment Through Mercado Pago and the Structural Transformation of Financial Inclusion and Competition in Argentina
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Antitrust and Intellectual Property Scholar Randal C. Picker Dies
Aug 17, 2026 by CPI
Mexico Clears Paramount-Warner Bros. Deal as US Antitrust Fight Persists
Aug 16, 2026 by CPI
Missouri Opens Fertilizer Antitrust Probe as Price-Fixing Scrutiny Widens
Aug 16, 2026 by CPI
Exxon Defeats Antitrust Claim in Louisiana Pipeline Dispute
Aug 16, 2026 by CPI
Paramount Floats CNN Sale as California Antitrust Fight Threatens Warner Bros Deal
Aug 16, 2026 by CPI
Antitrust Mix by CPI
Antitrust Chronicle® – Antitrust Compliance
Jul 20, 2026 by CPI
Your Antitrust Compliance Program: A Strong Voice in Your Defense
Jul 20, 2026 by Joe Murphy
Antitrust Compliance for the AI Pricing Era
Jul 20, 2026 by Alejandra Uria & Andre Geverola
Race to Report: Antitrust Leniency in the Whistleblower Era
Jul 20, 2026 by Brian R. Faerstein & Nicole H. Sprinzen
Antitrust-By-Design: Competition Compliance in Digital Markets
Jul 20, 2026 by Marcos Drummond Malvar, Gabriela Costa Carvalho Forsman & Luciana Mendes