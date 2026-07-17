DMA’s Hidden Victims: What India’s Digital Competition Bill Must Learn Before It’s Too Late
Featured News
Apple Opens Early Settlement Discussions With DOJ
Jul 17, 2026 by CPI
South Korean Steelmaker POSCO Expands Supplier Support Pact With Antitrust Regulator
Jul 16, 2026 by CPI
FCC’s Carr Criticizes California-Led Bid to Block Paramount-Warner Bros. Discovery Deal
Jul 16, 2026 by CPI
EU Top Court Upholds Antitrust Powers to Seize Corporate Emails
Jul 16, 2026 by CPI
Uber Launches $14.8 Billion Bid for Delivery Hero in Landmark Food Delivery Deal
Jul 16, 2026 by CPI
Antitrust Mix by CPI
Antitrust Chronicle® – Agentic AI & Antitrust
Jul 16, 2026 by CPI
AI Agents and Collusion: The Two Faces of Agentic AI
Jul 16, 2026 by Giovanna Massarotto
Agentic AI’s Regulatory Conundrum
Jul 16, 2026 by Anant Raut
Inter-AI-Agent Competition
Jul 16, 2026 by Stefan Thomas
Navigating the Increasing Regulatory Scrutiny of AI-Pricing Tools: Competition and Other Emerging Risks
Jul 16, 2026 by Mark Krotoski & Vinny Sidhu