About
Digital money is creating new competition for the deposits, payments revenue and customer relationships banks have spent decades building. But stablecoins, tokenized deposits and AI-initiated transactions aren’t just competitive threats. They’re opening new opportunities for banks and fintechs to grow.
The question is which opportunities are worth pursuing first — and how to turn emerging digital asset capabilities into profitable businesses. Join Jon Eisenstein, SVP, Product and Global Head of Digital Assets & Embedded Finance at FIS, and PYMNTS for a live discussion.