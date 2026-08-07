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IPO Comparison Chart
PYMNTS Fintech IPO Watch
The chart compares our original data points to the movement of recent and upcoming Fintech IPO’s on all major exchanges.
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