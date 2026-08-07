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9F Group
Oportun
XP Inc
Bill.com
OneConnect
Huize
Open Lending
Lemonade
nCino
Beike Finance
Paya
Lu.com
Triterras
Upstart
Opendoor Technologies Inc.
7GC & Co. Holdings
Affirm
Billtrust
Hippo Insurance
Paysafe
Alkami Technology
Flywire
Paymentus
SoFi
dLocal
Marqeta
Katapult
Payoneer
Blend
OppFi
Riskified
Robinhood
Doma
Toast
Remitly
MoneyLion
Nuvei
AvidXchange
Enfusion
NerdWallet
Expensify
FinWise Bank
Nubank

PYMNTS Fintech IPO Watch

The chart compares our original data points to the movement of recent and upcoming Fintech IPO’s on all major exchanges.

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