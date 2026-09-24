Newswire Announcements

Post a Press Release
Manage Press Releases

Top Stories

September 22, 2026

Infini Raises $6M Seed Round to Scale Its…

Submitted by infini

Neural Payments Demos Real-Time Payment Innovation with Visa at FinovateFall 2026

September 23, 2026

Submitted by Neural Payments

Infini Raises $6M Seed Round to Scale Its AI-Powered Global Financial Platform

September 22, 2026

Submitted by infini

PhotonPay Escalates U.S. Expansion with New State MTL Licensing

August 31, 2026

Submitted by PhotonPay

Shufti Adds QES, Transaction Trust Monitoring and Travel Rule Compliance in its Innovation Drop 2026

August 18, 2026

Submitted by Shufti

TABBED ANNOUNCES INTEGRATION WITH TOAST PLATFORM TO BRING A MEMBERS-CLUB EXPERIENCE TO RESTAURANTS

August 14, 2026

Submitted by Fifth Avenue Ventures

Lithic and Monavate Partner to Power Card Programs Across Traditional and On-Chain Finance

August 13, 2026

Submitted by Lithic

Lithic and Lightspark Partner to Power Global Card Program on Stablecoin Settlement Rails

August 6, 2026

Submitted by Lithic

Simetrik launches Simetrik Agent

August 3, 2026

Submitted by Simetrik

Paytia lets AI agents take card payments — without the card ever reaching the AI

July 28, 2026

Submitted by Paytia

AI Product Photography Platform Snappyit Launches New Android App, Adds Seven New Languages

July 27, 2026

Submitted by Infinity Intelligent LLC

Shoppable’s Universal Checkout Plugin Is Now Available in ChatGPT

July 22, 2026

Submitted by Shoppable

Research: TikTok Exploited by Industrial-Scale Counterfeit Networks Targeting Luxury Brands

July 21, 2026

Submitted by Vetric

Circulating Supply of Enterprise Stablecoin USDGO Surpasses US$1 Billion

July 20, 2026

Submitted by OSL

The Last Mile Nobody Sees: Why Invisible, Compliant Stablecoins are the Endgame for B2B Payments

July 20, 2026

Submitted by PhotonPay

Capital Layer Expands its Stablecoin Corridor to Japan with Green Monster Inc (TSE: 157A) at WebX

July 20, 2026

Submitted by Capital Layer

T7X Adds a Major Building Block to Its Compliance-First Strategy: Nationwide Money Movement Access

July 17, 2026

Submitted by www.t7x.io

Funderial and Smarterswipe Expand Partnership for ISO Direct Funding

July 15, 2026

Submitted by Funderial Financing

Nodu Receives MiCA and Payment Institution Licences From the Bank of Latvia

July 10, 2026

Submitted by Nodu

From Days to Minutes: How Next-Gen Digital Infrastructure Liquidates the 10% ‘Friction Tax’

July 9, 2026

Submitted by PhotonPay

NewCo Capital rebrands to Bizcap US, strengthening support for brokers, ISOs

July 9, 2026

Submitted by Bizcap

Programmatic Treasury: Bridging the Gap Between Autonomous AI and Global FX with Stablecoins

July 1, 2026

Submitted by PhotonPay