Credit Unions Battle for the Right Data to Fight Fraud

Highlights
Financial institutions, particularly credit unions, face challenges from the shrinking availability and reliability of government statistical data.
Leveraging first-party transactional data combined with vetted commercial and consortium data is crucial for anchoring risk, credit and growth, especially for community institutions.
Effective governance frameworks are essential for AI models to ensure accountability, ethical use and bias monitoring, allowing for reliable fraud prevention and strategic decision-making.
Watch more: Searching for Reliable Signals in Banking’s New Data Reality