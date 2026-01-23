Capital One Targets $2T in Business Payments With Brex Buy

Highlights
Capital One indicated during fourth quarter earnings that the Brex acquisition would widen business banking beyond cards.
Credit performance continues to stabilize as consumer spending remains resilient but uneven.
CEO Richard Fairbank warned that regulatory intervention in card economics risks restricting credit availability.
Capital One paired its fourth-quarter earnings report Thursday (Jan. 22) with the announcement of its acquisition of Brex, positioning the deal as a structural move deeper into business banking and payments.