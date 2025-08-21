Grocery Helps Walmart US eCommerce Sales Surge 26%

Highlights
Walmart’s U.S. eCommerce sales surged 26%, fueled by strong grocery demand and store-fulfilled delivery up 50%.
Rising tariff-related costs pressured margins, but Walmart still raised its full-year sales growth outlook as consumer spending remains resilient.
Memberships, advertising and new AI initiatives are reshaping Walmart’s business model beyond traditional retail.
Walmart’s eCommerce momentum continues unabated, as price-conscious customers pivot to digital channels for everyday items, notably grocery.