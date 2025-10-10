Consumers Show Resilience and Restraint in Early Earnings Reports

Highlights
Delta, Levi Strauss and PepsiCo each pointed to a consumer trading down or off.
PYMNTS Intelligence data showed discretionary spending is narrowing, with essentials and affordability driving wallet share.
Companies maintaining trust and flexible pricing capture resilient demand amid tightening household budgets.
Earnings season is dawning for the third quarter, and the first corporate scorecards from Delta Air Lines, Levi Strauss and PepsiCo revealed a consumer who is still spending—but with discernment.