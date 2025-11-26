Consumers Pay for Card Features That Deliver Flexibility and Control
Credit cards remain central to how consumers navigate everyday financial demands, especially when prices, income cycles and needs do not always align. The latest PYMNTS Intelligence research, done in collaboration with i2c, shows consumers use cards to balance liquidity, plan purchases and improve credit standing, reinforcing how deeply embedded cards are in daily spending decisions.
Recommended
Bank of America Strategists Say Prediction Markets and Sports Gambling Could Pressure Credit Quality