Visa: Faster Receivables Make the ROI Case for Virtual Card Acceptance

Highlights
Supplier concerns about fees and integration slow virtual card acceptance despite buyer demand.
Education on real business benefits shifts supplier perceptions and drives adoption, Abhishek, global head of B2B at Visa Commercial Solutions, tells PYMNTS CEO Karen Webster.
Banks and FinTechs must reposition virtual cards as strategic working capital tools to boost acceptance.
Virtual cards remain stuck in neutral for many businesses — not because buyers lack interest, but because supplier acceptance still lags.
