Crypto Loses the Hype but Wins the Banks

Highlights
Market volatility erased gains, but 2025 was defined by crypto and financial blockchain’s structural adoption over speculation.
U.S. regulatory clarity unlocked deeper bank, FinTech and payments integration with on-chain financial services and payments.
Stablecoins normalized as cross-border payment rails, signaling crypto’s role as financial infrastructure, not ideology, while traditional banks eyed private-chain deposit tokens.
For cryptocurrency markets, 2025 was a year that went full circle.