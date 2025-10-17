American Express: Gen Z and Millennials Represent 36% of Card Spend

Highlights
Gen Z and millennial consumers now account for 36% of American Express card spending, matching Gen X’s share.
Overall card spending rose 9% in Q3, driven by strong retail, travel and restaurant categories.
Delinquencies remain steady at 1.3%, while credit quality improved, with average FICO scores up 15 points following the Platinum Card refresh.
American Express posted third-quarter earnings results Friday (Oct. 17) that indicated strong growth in card spending, particularly among consumers in the Generation Z and millennial cohorts.
