Courts Split on Whether AI Training Is Fair Use
The first wave of artificial intelligence (AI) regulation focused on what goes into models. California’s Training Data Transparency Act, which went into effect Jan. 1, requires developers to disclose their training data, including sources, collection periods and whether data includes copyrighted or personal information. The European Union (EU) published a similar mandatory disclosure template under the AI Act, requiring providers to identify data sources, modalities and processing methods. Both rules assume that transparency about inputs will produce accountability for outputs.