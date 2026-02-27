CFOs Capture B2B Payments Digitization Value by Targeting Year-Two Gap

Highlights
After payment modernization, many firms hit the “year-two problem,” realizing new infrastructure doesn’t automatically deliver better data, decisions or cash outcomes without reworking internal processes.
As AI and automation become baseline capabilities, inconsistent data and siloed operations can limit results when converting digital capabilities into business value.
Competitive advantage now comes from how fast organizations convert transaction data into decisions, workflows and working capital improvements.
The biggest risk in B2B payments today isn’t failing to modernize. It’s assuming that modernization alone delivers value.