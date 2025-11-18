Predictive Analytics, Not Inventory, Becomes Front Line for Supply Chain Resilience

Highlights
Advanced forecasting tools like Google DeepMind’s WeatherNext 2 illustrate a shift toward real-time, granular data powering supply chain decisions across transportation and production stages.
Supply chain resilience increasingly hinges on data, modeling and continuous information, not just physical buffers or logistics flexibility.
Many companies still face a maturity gap: While technology advances quickly, organizational analytics, governance and decision-making lag, creating vulnerability despite available data.
Traditional planning is broken. Forecasts that once held for quarters now expire in days.