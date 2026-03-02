Cascading Middle East Risks Make Geopolitics an Operations Problem

Highlights
Middle East tensions are hitting shipping and cloud infrastructure, exposing how physical and digital systems are intertwined.
Energy routes, shipping lanes, fiber networks and data centers share geography, so instability can trigger cascading failures across supply chains, IT, finance and security.
Firms are shifting toward flexible, multi-region operations, like backup leadership, alternative infrastructure and mobility planning, to operate amid persistent volatility.
Geopolitical tensions in the Middle East are disrupting physical supply chains and critical digital infrastructure.