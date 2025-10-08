Why AI’s Transformation of Finance Function Is Incremental but Irreversible

Highlights
CFOs are prioritizing AI for fraud detection, payments reconciliation, and compliance — areas with clear ROI and measurable outcomes — while cautiously eyeing its use across broader finance functions.
AI adoption is advancing in phases due to data quality requirements, governance concerns, and the complexities of integrating AI with legacy systems.
Adoption strategies are still fluid, with trust emerging as a central barrier for more advanced applications beyond efficiency improvements such as faster reconciliation and invoicing.
Few titles carry as much weight in balancing risk and opportunity as CFO. And that weight is only growing.