Gen AI Turns Fraud Into a Real-Time Arms Race

Highlights
Generative AI enables convincing, scalable attacks, making static defenses obsolete; banks must treat authentication as a continuous, adaptive practice.
Capital One’s approach, using tools like AirKey, risk-based authentication and customer choice, aims to deliver strong security and seamless user experiences.
Combating evolving fraud requires banks to embed continuous innovation, scalability and collaboration into their platforms rather than relying on one-off solutions.
Watch more: Digital Shift: Capital One, Jenna Kaye-Kauderer
