Community Banks’ Biggest Third-Party Risk Is the Vendor They Can’t Replace

Highlights
Community banks’ biggest third-party risk may be dependency. Core providers support critical operations, but market concentration can leave smaller banks with little negotiating power and few realistic alternatives.
An exit strategy means little if a bank cannot actually exit. Deconversion fees, opaque pricing and integration limits can trap institutions in suboptimal provider relationships.
Third-party risk is becoming a substitutability problem. Regulators are signaling that interoperability, switching costs and operational optionality matter as much as traditional vendor oversight.
A pair of regulatory actions issued Friday (Sept. 11) could change how banks think about third-party risk.