How Better Structured Data Is Upending the Traditional CFO Playbook

Highlights
High-quality, standardized, real-time data is enabling forward-looking forecasting, supply-chain optimization, and tighter coordination across procurement, payments and logistics.
While structured data (e.g., ledgers, KPIs) integrates easily into finance systems, semi-structured data (e.g., invoices, PDFs) requires extra processing through OCR, NLP or RPA to become actionable.
Finance teams are adopting centralized data lakes, AI-assisted classification, and machine learning models to merge structured and semi-structured data, unlocking faster decision-making.
“Data is the new oil” is a long-overused cliché. But like oil, data can be refined and structured. Like clichés, data can always be applied in relevant contexts.