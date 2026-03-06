CFOs See Month-End as the Front Line of Finance Automation

Highlights
Finance teams spend time reconciling data from multiple systems (payments, ERP, billing and banks), often relying on spreadsheets and manual investigation.
Because teams focus on fixing data instead of analyzing it, companies lose valuable visibility during reporting periods, slowing strategic decisions.
As digital transactions grow more complex, CFOs are adopting automation layers to reconcile data across systems, enabling reliable, decision-ready financial data.
The month-end close remains one of the most labor-intensive processes in finance.