The Cross-Border CFO Playbook: Using Local Collections for Growth

Highlights
While companies optimized paying suppliers and managing FX, mid-market firms expanding globally are now hitting a bottleneck in getting paid and collecting locally.
Friction in receivables can derail market attractiveness and unit economics, pushing CFOs to factor compliance, alternative payment methods, reconciliation and fraud into expansion decisions.
Compliance is a competitive edge, and investing in compliant local collections improves cash conversion, treasury flexibility and scalability.
Two growth stories have traditionally defined cross-border commerce in the 21st century.