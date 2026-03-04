Middle Market CFOs Use Working Capital Tools to Boost Balance Sheets
The “Growth Corporates Working Capital Index 2025–2026: Research Report Data Book” is a PYMNTS Intelligence report commissioned by Visa. The report examines how Growth Corporates are rethinking working capital management in an environment defined by volatility, expansion and digital acceleration. These firms, typically generating between $50 million and $1 billion in annual revenue, are the center of global supply chains and local economies. Yet many remain underserved by traditional financial providers even as their liquidity needs grow more complex.