CFOs Eye Stablecoins as Capital Tool, Not a Crypto Bet

Highlights
CFO focus is shifting from crypto adoption to capital efficiency, weighing areas where stablecoins can provide real-time liquidity and faster global cash movement.
Adoption is becoming use-case driven rather than a single enterprise-wide bet, with companies selectively applying stablecoins to areas like treasury, cross-border settlement, payroll and procurement.
APIs and interoperable infrastructure allow targeted integration, but CFOs remain focused on accounting clarity, regulatory scrutiny, and institutional-grade partners.
Are crypto questions for CFOs becoming less about crypto, and more about capital-efficiency?