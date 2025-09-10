AI, Cyber Risk and Payments Monetization Put Treasury at the Center of Finance

Highlights
Treasury is becoming a central driver of enterprise strategy, influencing liquidity, risk appetite, growth initiatives, and digital transformation.
AI accelerates decision-making and forecasting, cyber defense strengthens treasury’s role as a custodian of trust amid growing digital threats, and payments optimization transforms transactions from a cost center into a source of revenue and customer value.
APIs connect treasury systems with banks, ERPs, and FinTechs, enabling real-time data flow and decision-making, turning treasury into a command center that integrates liquidity, risk intelligence, and payments optimization.
Treasury is quickly becoming the nerve center of finance with decisions that influence not just liquidity, but enterprise risk appetite, growth strategy, and digital transformation.