AI, Cyber Risk and Payments Monetization Put Treasury at the Center of Finance

By  |  September 10, 2025
 | 

Highlights

Treasury is becoming a central driver of enterprise strategy, influencing liquidity, risk appetite, growth initiatives, and digital transformation.

AI accelerates decision-making and forecasting, cyber defense strengthens treasury’s role as a custodian of trust amid growing digital threats, and payments optimization transforms transactions from a cost center into a source of revenue and customer value.

APIs connect treasury systems with banks, ERPs, and FinTechs, enabling real-time data flow and decision-making, turning treasury into a command center that integrates liquidity, risk intelligence, and payments optimization.

    Behind this shift are the three foundational pillars of AI, cyber defense and payments optimization. The momentum behind each represents a profound reshaping of treasury’s responsibilities and capabilities, especially in an operating landscape where risk and uncertainty are rippling faster than ever through balance sheets and forecasts.

    Together, these technologies and marketplace realities are recasting the finance function not as a back-office utility but as a strategic hub whose decisions now influence enterprise risk appetite, digital transformation, and growth strategy.

    And treasury’s transformation is not abstract. It’s happening so fast that many large firms are suffering whiplash, particularly as their institutional inertia meets the need for machine-speed cash management.

    After all, this wave of treasury innovation is being mediated through application programming interfaces (APIs) that connect treasury management systems (TMS) to banks, enterprise resource planning platforms, and FinTech services.

    With APIs acting as pipes, treasury is evolving into a real-time command center that blends liquidity oversight with risk intelligence and payments optimization. At least, that’s the case at companies where the wave of innovation isn’t crashing futilely against the twin cliffs of legacy tech and resistance to change.

    Read more: Why CFO Now Stands for ‘Chief Forecasting Officer’ 

    From Back Office to Strategic Hub

    The convergence of AI, cyber defense, and payments is remapping treasury’s identity. No longer defined solely by liquidity buffers, treasury now shapes the enterprise’s capacity to take risk, defend its digital perimeter, and monetize its payments flows. This shift carries implications across stakeholders, evolving treasury from a compliance function to a growth enabler whose insights can inform capital structure, investment timing, and acquisition strategy.

    The real breakthrough of AI in treasury operations is in decision velocity. Treasury once reported cash positions days or weeks after the fact. With AI, forecasts can update in real time, enabling CFOs to make intraday calls on capital allocation, hedging or debt issuance. That speed alters the enterprise risk appetite: Companies can tolerate more exposure if they know they can see and hedge risks as they emerge.

    PYMNTS Intelligence noted that treasurers increasingly see AI not as a convenience but as a necessity for maintaining competitiveness in an environment where cash flow and visibility is crucial.

    And if AI expands treasury’s foresight, cyber risk hardens its role as guardian. Payments are a favorite attack vector for fraudsters, and treasury sits at the intersection of outbound funds and internal controls. The shift to digital-first operations and the proliferation of API connections have widened the attack surface. That makes treasury not just a custodian of cash, but also a custodian of trust.

    This integration of financial and cybermetrics is new. It positions treasury as a central node in enterprise risk management, linking finance, IT and compliance. Marketplace innovation reflects this convergence.

    Last week alone (Sept. 4), financial technology company FIS introduced an AI-powered treasury management solution, FIS Neural Treasury, which combines AI, machine learning and robotics to help corporate treasurers increase efficiency, reduce operational risk and unlock cash flow to finance strategic growth opportunities.

    Read more: Firms Turn Data Quality, Procurement Visibility Into Cyber Advantages 

    Turning a Cost Center Into Growth Engine

    The third pillar of treasury’s transformation lies in payments. Historically, corporate payments were treated as a cost center, a necessary outflow that had to be processed securely and cheaply. Today, payments are viewed as a monetizable asset, especially for companies operating in platform, subscription or marketplace models.

    For corporates, optimizing payments is not just about lowering transaction costs, it’s about unlocking revenue. Consider the ability to offer customers instant payouts, flexible credit options, or embedded wallets. These capabilities can increase retention, improve customer lifetime value, and open new monetization streams. Treasury is at the center because it controls the liquidity that underwrites these offerings and the banking relationships that make them possible.

    Treasurers are also tasked with navigating the fragmented payments landscape. Cross-border flows, instant payment schemes, and real-time gross settlement systems create both opportunity and complexity. APIs now allow treasurers to route payments dynamically, choosing the cheapest or fastest rail in real time. This optimization can save millions annually, but it also demands strategic oversight.

    What binds AI, cyber defense, and payments monetization is the API layer. Once siloed, treasury data now moves fluidly across systems. APIs link bank accounts, ERP systems, TMS platforms, fintech providers, and even regulators. This real-time connectivity enables treasurers to act on information, not just report it.

    The analogy to a nervous system is apt. Sensors (AI models, fraud detection tools) collect data. Nerves (APIs) transmit it instantly. The brain (treasury) interprets signals and issues instructions. The result is faster reflexes and smarter decisions.

    Click here to register for the upcoming PYMNTS 2025 B2B event, B2B.AI: The Architecture of Intelligent Money Movement, taking place from Oct. 6-31.


